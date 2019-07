Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannes Bauer (r.) führt das Gesundheitszentrum mit seinem Kollegen Uwe Bauer-Schartner © Johanna Birnbaum

Nach einem Jahr Vorarbeit wurde das Gesundheitszentrum Eisenerz am Theodor Körner-Platz am 16. Juni 2017 eröffnet. „Wir haben den Auftrag gehabt, uns anzuschauen, wie wir die medizinische Versorgung in Eisenerz sehr gut gewährleisten können, wenn wir die Akutversorgung im Krankenhaus weglassen“, erklärte Bernd Leini vom Gesundheitsfonds Steiermark damals. Das Krankenhaus wurde Mitte 2018 geschlossen, der Schrei einiger Eisenerzer nach einer Wiederaufnahme des Krankenhausbetriebes hallte lange nach.