Seit 1. Oktober kann Josef Bernd Lamprecht, seit 32 Jahren praktischer Arzt in Radmer, seinen Ruhestand genießen. Diesen wird er hauptsächlich in der Südoststeiermark verbringen, der Heimatregion seiner Frau Annemarie. Der Abschied von Beruf und Heimat fällt ihm hörbar schwer. Als Wintermensch, der die Berge liebt, wird er sich aber auch in wärmeren Gefilden akklimatisieren, denn „wir schauen ja auch im Süden auf ein paar Hügel“, erklärt er. Und falls die Sehnsucht nach dem Norden und den Bergen doch zu groß wird, dann „fahre ich einfach dorthin.“