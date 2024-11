Vehement widerspricht Uwe Bauer-Schartner der Behauptung, er habe für die Übernahme der Praxis in Radmer eine Anschubfinanzierung von 70.000 Euro erhalten. Das stellte Andrea Fuchsbichler, Präsidentin der steirischen Apothekerkammer, in den Raum. „Ich habe 10.000 Euro der ÖGK und dem Gesundheitsfonds erhalten, um die Praxis zu sanieren und auszustatten. Das ist aber nur ein Teil dessen, was ich insgesamt investiere, um alles auf den heutigen Stand der Dinge zu bringen“, betont Bauer-Schartner.