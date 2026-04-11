Mit einer Kapazität von 205 Insassen gehört die Justizanstalt Leoben zu den mittelgroßen Gefängnissen Österreichs. Mit einer aktuellen Auslastung von 104 Prozent ist man in Leoben überbelegt wie alle anderen Justizanstalten auch, wie Leiter Hubert Peßl erklärt. „Im Jahr 2025 waren wir sogar bis zu 120 Prozent belegt. Da wird es dann schon richtig eng“, meint er.

Dass die Gefängnisse bundesweit überfüllt sind, habe mit der Bevölkerungsentwicklung zu tun. Die Zahl der Haftplätze stamme aus einer Zeit, zu der Österreich 7,5 Millionen Einwohner gehabt hat. „Wir sind jetzt etwa bei neun Millionen Einwohnern. Die Zahl der Haftplätze ist nicht mitgewachsen“, sagt Peßl.

Enge führt zu mehr Spannungen

Die Enge in den Justizanstalten führe zu einer Erhöhung der Spannungen unter den Insassen: „Die Sache hat sich aber nicht so potenziert, wie wir das befürchtet hatten“, betont Peßl. Er würde sich trotzdem mehr Personal wünschen – vor allem im Bereich der Justizwache: „Fünf bis zehn zusätzliche Planstellen wären gut.“

Hubert Peßl leitet die Justizanstalt Leoben seit 2020. Davor war er stellvertretender Leiter der Justizanstalt Graz-Karlau © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Es gelinge gut, die gestiegenen Konfliktpotenziale abzufangen: „Es gibt praktisch keine Übergriffe auf das Personal. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass wir mit Menschen arbeiten, die zum Teil sehr schwierig sind.“ Die Zunahme an Häftlingen mit psychischen Auffälligkeiten sei klar: „Ich bin seit 26 Jahren im Strafvollzug tätig, aber in den vergangenen zehn Jahren hat das massiv zugenommen“, erzählt Peßl.

Bedingte Entlassung forciert

Um die Überbelegung in den Gefängnissen abzufedern, werde vom Gesetzgeber das Instrument der bedingten Entlassung forciert. Auch der elektronisch überwachte Hausarrest – bekannt als „elektronische Fußfessel“ – sei ein Mittel, das verstärkt zum Einsatz kommt. „Derzeit liegen wir bundesweit bei 380 Fußfesseln. Das ist das Potenzial einer mittelgroßen Justizanstalt“, bemerkt Peßl.

Die Justizanstalt Leoben erstreckt sich auf einem Areal von 12.000 Quadratmetern. Es gibt auch etliche Werkstätten und Sporteinrichtungen © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Die Voraussetzungen für die Genehmigung einer Fußfessel seien sehr streng: „Unter den geforderten Voraussetzungen kann dem jetzt zwei Jahre statt ein Jahr vor der zu erwartenden Entlassung des Insassen stattgegeben werden“, führt Peßl aus.

2025 habe es in der Justizanstalt Leoben 5200 Lockerungen des Strafvollzugs gegeben – etwa in Form eines Ausgangs: „Davon sind zwei Insassen nicht mehr zurückgekehrt. Das sind nur 0,4 Promille.“ Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis man diesen Leuten wieder habhaft werde und sie „wieder im System“ habe.

Mit dem Landesgericht Leoben ist die Justizanstalt Leoben direkt über einen Gang verbunden © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Viele stehen bald wieder auf der Matte

„Wenn jemand nicht mehr zurückkommt, wird er zur Fahndung ausgeschrieben. Die meisten werden sehr schnell aufgegriffen. Außerdem muss man bedenken, dass der psychische Druck nach einer Flucht sehr hoch ist.“ Es komme oft vor, dass entwichene Insassen von selbst wieder bei der Justizanstalt „auf der Matte stehen“.

Niemand müsse sich im Umfeld der Justizanstalt unsicher fühlen: „Unsere Einrichtung ist mechanisch und elektronisch sehr gut gesichert. Die Insassen wissen genau, dass es schwierig wäre, auszubrechen.“ Wobei man unter einem „Ausbruch“ die Flucht unter Anwendung physischer Kraftanstrengung verstehe – etwa, wenn jemand einen Tunnel gräbt.

Anstaltsleiter Hubert Peßl ist stolz auf sein gut eingespieltes, harmonisches Team © KLZ / Andreas Schöberl-negishi

„Tatsächlich haben wir seit Inbetriebnahme 2005 keinen Ausbruch und nicht einmal einen Ausbruchsversuch zu verzeichnen gehabt“, weiß Peßl, der die Justizanstalt seit 2020 leitet. Vorher war er als stellvertretender Leiter der Justizanstalt Graz-Karlau tätig.

Auch Insassen mit längeren Haftstrafen

Die Justizanstalt Leoben ist als landesgerichtliches Gefangenenhaus für U-Häftlinge und kurze Haft bis zu 18 Monaten zuständig. Wegen der Überbelegung der Gefängnisse habe man auch Insassen, die längere Haftstrafen verbüßen.

Wichtig sei, dass die Insassen ihre Zeit in Haft möglichst sinnvoll füllen: „Je mehr Personal wir haben, desto besser können wir die Leute betreuen. Wenn wir sie nicht beschäftigen, beschäftigen sie uns“, so Peßl.