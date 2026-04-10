Spar und der Tankstellenbetreiber Socar setzen ihre Zusammenarbeit fort und eröffneten nun gemeinsam einen neuen Spar Express-Tankstellenshop in Eisenerz. Der neue Standort in Eisenerz wartet mit einem Sortiment zu Supermarktpreisen auf – und das sieben Tage die Woche.

Tankstelle und modernes Shopkonzept

„Mit dem neuen Spar Express in Eisenerz schaffen wir einen weiteren modernen Nahversorger, der höchste Qualität mit maximaler Flexibilität verbindet. Kundinnen und Kunden können hier schnell und bequem einkaufen – und das zu den gewohnten Spar-Supermarktpreisen“, sagt Christoph Holzer, Geschäftsführer Spar Steiermark.

Moderne Tankstelleninfrastruktur und ebenso modernes Shop-Konzept treffen sich © Spar / Werner Krug

Spar Express wolle durch ein „modernes, auf Convenience ausgelegtes Shop-Konzept“ überzeugen: Neben Spar-Markenprodukten umfasst das Sortiment frisch aufgebackenes Bio-Gebäck, Obst und Gemüse, Snacks, Kaffee sowie Produkte des täglichen Bedarfs. Mit der Eröffnung in Eisenerz wird die Partnerschaft zwischen Spar und Socar konsequent weiter ausgebaut.

An 365 Tagen im Jahr offen

Mit der Eröffnung in Eisenerz wächst das Netz auf 20 Spar-Express-Standorte in der Steiermark. Die Shops sind an 365 Tagen im Jahr geöffnet und bieten so eine Einkaufsmöglichkeit, wenn andere Geschäfte geschlossen haben.