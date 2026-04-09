Noch am Ostersonntag verkündete Betreiber Pauli Bleyer auf Facebook, dass sie auf der Hirnalm in Krumpen in Trofaiach am 3. Mai wieder in die Saison starten. Doch zwei Tage später kommt es dann doch ganz anders: „Mit einem vollen Herzen und unendlich vielen Erinnerungen sagen wir heute Danke“, schreibt Bleyer, der im vergangenen Jahr mit dem Lokal „Die Alm“ in der Trofaiacher Hauptstraße an den Start ging, im neuesten Posting auf der Facebookseite der Hirnalm.

Man werde die Hütte, die Familie Bleyer seit Herbst 2023 bewirtschaftet, nun doch nicht mehr aufsperren. „Heute fällt uns dieser Schritt alles andere als leicht. Doch wir haben beschlossen, die Hirnalm nicht mehr zu öffnen und ein Kapitel zu schließen, das uns unglaublich viel bedeutet hat“, heißt es auf Facebook. „Die Hirnalm war für uns nie nur ein Ort – sie war ein Stück Zuhause, ein Treffpunkt für Begegnungen, Lachen, Geschichten und gemeinsame Momente, die bleiben.“

Über ein Jahr lang stand die beliebte Almhütte, die viele Wanderer auf ihrer Route zum Reichenstein, zum Krumpensee oder zum Grete-Klinger-Steig ansteuern, leer, bevor Familie Bleyer den Betrieb der Hirnalm wieder aufnahm. Nach nicht einmal drei Jahren stellt nun auch sie den Betrieb ein.

Das habe mehrere Gründe, erzählt Bleyer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung: „Das Wetter, auf das wir angewiesen sind, spielt oft nicht mit und die Unwetter nehmen ebenfalls zu. Leider gibt es auch immer weniger Gäste. Der Betrieb der Alm ist schlichtweg nicht wirtschaftlich und wir kommen vorne und hinten einfach nicht mehr zusammen. Irgendwann geht die Kraft aus.“

Pauli Bleyer betreibt „Die Alm“ in der Trofaiacher Hauptstraße weiterhin © KK

Anstieg der Spritpreise

Die Hirnalm werde über eine Photovoltaikanlage und ein Aggregat mit Strom versorgt. „Die PV-Anlage alleine reicht nicht aus und der Sprit ist ja wesentlich teurer geworden. Nur für das Stromaggregat müssen wir mit 500 Euro in der Woche rechnen“, erläutert Bleyer einen der ausschlaggebenden Punkte für die Schließung.

Ursprünglich wollte man diese Saison ein letztes Mal öffnen: „Ich habe den Pachtvertrag im Februar gekündigt und wollte dieses Jahr noch weitermachen. Ich habe jetzt noch einmal alles durchgerechnet und bin zu dem Entschluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen Schlusstrich zu ziehen.“ In Zukunft wolle er sich wieder mehr auf die Veranstaltungen, auf denen Steirerland Bleyer vertreten ist, sowie auf „Die Alm“ im Trofaiacher Zentrum konzentrieren.