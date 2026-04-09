Bereits über 60.000 Mal wurde ein Video auf der Facebook-Seite von Andreas „Rambo“ Ropin innerhalb von 16 Stunden geklickt, mehr als 500 Menschen haben es mit einem „Gefällt mir“ versehen und 50 Personen haben es kommentiert. Darauf zu sehen: ein Mufflon-Widder, der in der Leobener Vordernberger Straße, nahe der Straße unterwegs ist.

„Entstanden ist das Video Dienstagnacht. Es war zirka halb zwölf Uhr, als ich dort unterwegs war. Das Tier ist schräg gegenüber vom Stadion fast auf der Straße gestanden und erst durch mein Vorbeifahren weiter nach oben gegangen“, erzählt Ropin.

Sichtungen nichts ungewöhnliches

In den Kommentaren zum Video schildern zahlreiche Nutzer von ähnlichen Sichtungen: „Der steht jetzt öfters so weit herunten. Habe ihn die Tage auch schon gesehen, ein paar Meter weiter vorne beim Stahlwerk gegenüber”, oder „Wenn man bei der Voest hinauf zum Sturz fährt, sieht man oft eine ganze Herde neben der Straße friedlich grasen”, wird dort berichtet, ebenso wie von einer Sichtung direkt auf der Straße bei den Kühltürmen oder von „vielen Tieren oberhalb der Krankenschwesternschule“.

Auch wenn die Resonanz und die Rückmeldungen zeigen, wie überraschend solche Sichtungen in der Nähe des Stadtgebietes für viele Menschen sind, zeigt die Nachfrage bei den Experten, dass eine Begegnung durchaus nichts ungewöhnliches ist.

Vier Populationen im Bezirk Leoben

Andreas Kühberger, stellvertretender Landesjägermeister, weiß etwa von vier Mufflon-Populationen im Bezirk Leoben zu berichten. Bezirksjägermeister Hubert Wallner führt näher aus: „Die Population, die im Bereich der Voestalpine unterwegs ist, umfasst 170 bis 200 Tiere. Es ist eine relativ große Population, die sich von Seegraben bis zum Tollinggraben und das Laintal erstreckt.“ Auch im Liesingtal und in Eisenerz gebe es eine Population. „Mufflons sind sehr gebietstreu, dort wo sie sich wohlfühlen, bleiben sie normalerweise auch“, lässt Wallner wissen.

Warum es aber aktuell offensichtlich vermehrt zu Sichtungen in tieferen Lagen kommt, sei einfach erklärt: „Die Tiere kommen jetzt im Frühjahr gerne herunter, weil das Gras frisch ist. Oder anders gesagt: Die Tiere sind dort zu finden, wo der Tisch am besten gedeckt ist“, erklärt Kühberger.

Auf Nahrungssuche

Gerade nach dem langen Winter, wo es in höheren Lagen oftmals noch eine Schneedecke gebe, sei das Gras in tieferen Lagen bereits „sehr schmackhaft und nahrhaft“, führt Wallner aus: „Der Wildkörper ist relativ ausgehungert nach dem Winter, die Tiere versuchen sich also wieder auf Vordermann zu bringen.“

Wallner räumt ein, dass es sehr „unnatürlich“ wirken könne, ein scheues Tier wie ein Mufflon in Straßennähe zu sehen, allerdings würden sich die Tiere an den Straßenlärm gewöhnen und der Hunger sei treibende Kraft. Sobald die Nahrung auch in höheren Lagen wieder in notwendigem Ausmaß vorhanden sei, würden sich die Tiere auch wieder hinauf zurückziehen.

In der Zwischenzeit appelliert Kühberger an die Autofahrer, aktuell besonders achtsam zu sein, da es immer wieder zu Begegnungen mit Wildtieren im Bereich von Straßen kommen kann.