„Zwei Männer zwischen 20 und 30 Jahren wollten einen Schlüssel und einen Schlüsselanhänger kaufen. Der eine hat mit Bankomatkarte gezahlt, der andere hielt mir einen 50-Euro-Schein hin“, erzählt Raphael Sailer vom Schlüsseldienst Lausecker in Leoben. Der Schein habe sich anfangs ganz normal angefühlt. Das Licht hinter der Kasse, das auf das Geld schien, ließ Sailer aber innehalten.

Der Schein habe eigenartig ausgesehen, die typischen Merkmale seien von richtigen Geldscheinen zu unterscheiden und unscharf gewesen. Bei genauerer Betrachtung stellte Sailer fest: „Das war ein falscher Fünfziger. Und kein besonders gut gefälschter.“

Raphael Sailer erkannte das Falschgeld © KLZ / Klara Erregger

Das vermeintliche Falschgeld nahm Sailer nicht an, ließ den Kunden stattdessen mit Karte bezahlen. „Ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob der Mann selbst wusste, dass es sich um Falschgeld handelte“, meint Sailer. Es war der erste Vorfall dieser Art, den man bei dem Schlüsseldienst erlebte: „Ich merke, dass ich jetzt schon ein bisschen paranoid geworden bin und das Geld noch genauer betrachte“, sagt der Sohn des Schlüsseldienstbetreibers.

Das muss man beachten

Aber wie verhält man sich in so einem Fall richtig? Was muss man beachten und wie erkennt man Falschgeld überhaupt? Gerd Hornbacher vom Stadt- und Bezirkspolizeikommando Leoben klärt auf: Wenn man bereits beim Bezahlvorgang merkt, dass es sich um Falschgeld handelt, soll man „die Banknote so genau wie möglich prüfen, den Vorgesetzten informieren und verdächtige Banknoten auf keinen Fall mehr dem Kunden zurückgeben“, informiert Hornbacher.

Gerd Hornbacher vom Stadt- und Bezirkspolizeikommando Leoben © BMI/Gerd Pachauer

Bis zum Eintreffen der Polizei soll man verdächtige Personen hinhalten oder bitten, zu warten. Jedenfalls sei es wichtig, Ruhe zu bewahren und sich selbst keiner Gefahr auszusetzen. Falls man erst im Nachhinein bemerkt, dass man Falschgeld erhalten hat, soll man sofort die Polizei verständigen und jegliche Hinweise auf den Täter sichern, zum Beispiel durch eine Kundenkarte oder Videoüberwachung. Die falschen Banknoten dürfe man nicht mehr an andere Kunden weitergeben, denn „dabei handelt es sich um einen strafbaren Tatbestand“, betont der Polizist.

Österreichische Nationalbank prüft

Die Polizei beschlagnahmt das Geld und übergibt es der Österreichischen Nationalbank, die ein Gutachten erstellt, ob es sich tatsächlich um Falschgeld handelt und ob es zu einer Serie oder einem Hersteller zugeordnet werden kann. „Sehr oft kommen Scheine nämlich aus einer Falschgelddruckerei beziehungsweise einer Fälscherwerkstatt in Umlauf“, erklärt Hornbacher. Die Nationalbank erstattet schließlich Anzeige bei der Polizei, gefälschte Scheine werden vernichtet oder in Gerichtsverfahren als Beweismittel verwendet.

Laut der aktuellen Statistik für 2025 gibt es einen leichten Rückgang der Falschgeldfälle in Österreich. Im Vorjahr wurden 10.089 gefälschte Banknoten aus dem Umlauf sichergestellt, die 50-Euro-Banknote ist mit 5851 sichergestellten Fälschungen (57,9 Prozent) die am häufigsten gefälschte Banknote.