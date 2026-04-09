89.000 Euro: So viel überwies eine betagte Murtalerin an Online-Betrüger, die mit dem gefälschten Konterfei von Armin Assinger lockten und das große Geld versprachen. Die Dame klickte auf eine Werbung, in der der Kärntner Promi das große Geld mit Krypto-Währungen versprach. Die 89.000 Euro sind unwiederbringlich weg. Deshalb ist ein junger Mann in Handschellen im Schöffensaal des Landesgerichts Leoben. Der Angeklagte, ein Ukrainer, wird als Kurier einer international agierenden Tätergruppe geführt. Er soll Bargeld abgeholt haben, kassierte dafür 250 Euro pro Auftrag. Jetzt steht er wegen schweren Betrugs als Beitragstäter vor Gericht.

Die Masche der Bande ist so simpel wie perfide: Im Internet wirbt ein Promi für ein angeblich lukratives Investment. Wer klickt, landet in einem System aus falschen Namen, gefälschten Profilen und ständigen Forderungen – erst kleine Beträge, dann immer mehr. Die Gewinn-Auszahlung verzögert sich, gefordert werden Gebühren und Steuern. „Am Ende überweist man immer weiter und bekommt nichts zurück“, fasst der Staatsanwalt zusammen.

„Da ist so eine Wärme entstanden“

Eine Pensionistin aus dem Murtal ist darauf hereingefallen. Auf Pinterest stößt sie auf ein Angebot, ein gewisser „Luis Leitner“ nimmt zu ihr Kontakt auf. Er ist freundlich, zugewandt, verlässlich. Es entsteht Vertrauen. „Ich wollte wissen, mit wem ich es zu tun habe“, sagt die Dame im Gerichtssaal. Lebenslauf, Adresse – alles wird geschickt, alles ist gefälscht. Der Mann trifft genau den Ton: „Er wohnte in der Nähe meiner Schwester. Plötzlich war da so eine Wärme“, seufzt die Frau. „Er hat die Antwort gegeben, die Sie sich erhofft haben“, hält der Richter fest. Über Wochen überweist die Frau Geld. Erst 250 Euro, dann mehr. Am Ende sind es 89.000 Euro. Sie leiht sich sogar Geld.



Der Zweifel kommt erst, als ein Freund sein Geld zurückverlangte und die Dame gesteht, wofür das Geld verwendet wurde. „Ich habe mich geschämt. Der Freund hat mich förmlich zur Polizei geschliffen“, gesteht die Dame. Die Polizei rät ihr, falls noch eine Forderung käme, die Übergabe in bar zu machen, damit auf den Täter zugegriffen werden kann.

Und die Forderung kommt: 15.000 Euro sollen „noch einmal“ locker gemacht werden, damit ein Gewinn von 200.000 Euro auf ein Krypto-Konto ausgeschüttet werden könne, wie es heißt. Die Murtalerin nennt ihre Adresse, für die Abholung in bar. Die Polizei ist bereit, der Kurier, der junge Ukrainer, kommt aus Polen. Vor Ort schnappt die Falle zu. „Er konnte gar nicht weglaufen“, sagt die Frau.

„Ich habe mir nichts dabei gedacht“

Im Gericht wirkt der Angeklagte zurückhaltend. Er gibt zu, Geld abgeholt zu haben. Was dahintersteckt, habe er nicht hinterfragt: „Ich habe mir nichts dabei gedacht“, lässt er über die Dolmetscherin ausrichten. Der Richter wird ungeduldig. „Eine alte Dame gibt Ihnen 15.000 Euro bar – und Sie glauben, das ist legal?“

Der Angeklagte zuckt mit den Schultern. Fotos zeigen ihn mit dicken Geldbündeln, aufgenommen quer durch Europa und auch in den Emiraten. „Da waren Sie brav unterwegs“, kommentiert der Richter trocken.



Die betrogene Frau sitzt mit ihrem Mann im Saal. Sie wirken zerbrechlich, halten sich an den Händen. Trotz allem hat sie Mitleid mit dem Angeklagten. „Ein junger, fescher Bursche“, sagt sie. Der Richter bremst sie: „Ihr Mitleid kann sich in Grenzen halten.“ Das Geld sei weg, für immer. Und die Täter im Hintergrund bleiben unsichtbar. „Inhaltlich ist das an Miesheit nicht zu übertreffen“, sagt der Richter. „Da werden Existenzen zerstört.“



Der Angeklagte wird schuldig gesprochen: 15 Monate Freiheitsstrafe, davon zehn bedingt. Fünf Monate hat er bereits in Untersuchungshaft verbracht und wird entlassen. Er entschuldigt sich. Spricht von Geldnot, vom Krieg, von fehlenden Möglichkeiten. Der Richter lässt das nicht gelten. „Das Schicksal der Ukraine hier einzubringen, finde ich nicht elegant.“