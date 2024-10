Vor einigen Wochen begann in Traboch das große Rätselraten: Was für ein Container wird am Parkplatz der Spar-Filiale aufgestellt? Wofür wird dieser genutzt? Was soll eine „FlötzBox“ sein? Die Antworten darauf liefert der 32-jährige Clemens Butter aus Kammern: „Einfach erklärt ist die FlötzBox ein zugeschnittenes Lager für Befestigungstechnik aller Art in zentraler Lage für Unternehmen und Heimwerker. Zusätzlich dazu bieten wir auch das passende Werkzeug, die passende Schutzausrüstung und sonstige Hilfsmittel wie Bohrer und Schleiftechnik an.“