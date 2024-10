Lange ist es nicht her, dass das Nachtlokal Shake in der Leobener Stadt seine Türen schließen musste, weil es insolvent gegangen war. Nun werden sich die Türen bald in neuem Glanz öffnen können: Berni Reinwald aus Leoben hat das Lokal übernommen und will es unter dem Namen „The Legend“ ab 26. Oktober weiterführen.