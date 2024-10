Schon der Name „Frechdachs“ lässt erahnen, dass in diesem Baby- und Kindergeschäft ein liebevolles Augenmerk auf Kinder und deren Wohlergehen gerichtet ist. Der herzliche und freundliche Empfang beim Eintritt vermittelt in den geschmackvoll eingerichteten Räumlichkeiten eine angenehme Atmosphäre. Auch an die Kleinen wurde gedacht, denn es gibt eine Kinderecke, die sofort zum Spielen einlädt.