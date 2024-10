Im Rahmen der groß angelegten Übernahme der ATU-Werkstätten in Österreich wird Lucky Car am Dienstag, dem 22. Oktober, einen „wichtigen Meilenstein setzen“, wie das Unternehmen verlautbart. An diesem Tag wird in der Kärntner Straße 87, dem ehemaligen Standort der ATU-Werkstätte in Leoben, eine neue Lucky Car-Filiale eröffnet.