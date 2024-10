Die Tage werden kälter und die Heizkörper sind in vielen Wohnungen und Häusern schon aufgedreht. Doch bei einigen Fernwärmekunden wächst nun auch wieder die Sorge vor der nächsten Abrechnung. In Trofaiach fürchten Fernwärmebezieher, wie schon im Vorjahr mit hohen Nachzahlungen und monatlichen Vorschreibungen konfrontiert zu werden. Gerald Auer lebt in einer Siedlung mit 32 Eigentumswohnungen in der Montanstraße in Trofaiach. Bereits im Februar dieses Jahres forderten er und die meisten Bewohnerinnen und Bewohner, dass die Kosten sinken müssen, weil „Heizen mit Fernwärme einfach nicht mehr leistbar“ sei.