Helle Aufregung herrschte im Jänner bei 33 Wohnungseigentümern in der Montanstraße in Trofaiach. Grund waren die enorm hohen Nachzahlungen und Vorschreibungen bei den Fernwärme-Abrechnungen. Die monatlichen Vorschreibungen stiegen bei einem Ehepaar von 190 Euro im Jahr 2022 auf 445 Euro im Vorjahr plus einer Nachzahlung von 1200 Euro. Eine ältere Dame sollte 900 Euro pro Monat für ihre Heizung und das Warmwasser zahlen und als Draufgabe 3000 Euro nachzahlen. Eine andere Frau erhielt für ihre 56 Quadratmeter-Wohnung eine Vorschreibung von 429 Euro plus 1200 Euro Nachzahlung.