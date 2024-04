Knapp 80 Kelag-Kundinnen und -Kunden in der Gößgrabenstraße in Trofaiach wollten bei einer Eigentümerversammlung mit Vertretern von Kelag Wärme & Energie und der Abrechnungsfirma ISTA Antworten und Lösungen bezüglich ihrer hohen Fernwärmeabrechnungen erhalten. Nachzahlungen für die Jahresabrechnung Juli 2022 bis Juni 2023 in Höhe von bis zu 1500 Euro lösten bei Wohnungseigentümern Schockzustände aus. Verstärkt wurden diese noch durch die neuen Vorschreibungen, die monatlich um bis zu 400 Euro gestiegen waren. Wie schon zuvor bei der Versammlung von Eigentümern in der Trofaiacher Montanstraße sowie Mietern in Leoben-Seegraben war der Unmut der Betroffenen groß.