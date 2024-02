Wo normalerweise der Trachtenverein Steirerherzen in Leoben-Seegraben daheim ist, waren bei einer Mieterversammlung hohe Kosten für Fernwärme und Warmwasser Thema. Geladen hatte die Siedlungsgenossenschaft Giwog, welche 365 Wohnungen in der Seegrabenstraße und am Stollenweg verwaltet. Rede und Antwort standen Vorstand René Jank und Steiermark-Chef Otmar Mayrhofer, Jürgen Peissl und Manfred Lindner vom Fernwärmelieferanten „Kelag Energie & Wärme“ sowie Andreas Glaser vom Abrechnungsunternehmen ISTA.