In sattem Schönbrunngelb und dunkel lasiertem Holzaufbau erstrahlt die Alte Schmiede in Kalwang. Nach mehr als einem Jahr des Umbaus ist ein Teil des Gebäudes nun das neue Gemeindeamt in Kalwang. Notwendig geworden sei der Umzug, weil das alte Gemeindeamt viel zu klein und verwinkelt gewesen sei, betont Bürgermeister Mario Angerer. Außerdem habe man auch die Technik nun besser verbauen können. „Im alten Gemeindeamt haben wir den Kopierer und andere Geräte im Sitzungssaal stehen gehabt.“