„Die Steiermark ist bereits Vorreiter bei Maßnahmen für leistbaren, nachhaltigen und hochwertigen Wohnraum“, begrüßten LH Christopher Drexler und Landesrätin Simone Schmiedtbauer (beide ÖVP) selbstbewusst das Wohnbaupaket des Bundes. Von „wirksamen Lösungen“ sprach Sandra Krautwaschl (Grüne). Intern wird das am Montag in Grundzügen vorgestellte Paket (mit einer Milliarde Euro) freundlich als „wertvolle Ergänzung“ bewertet. Wenngleich darin erneut eine „Entlastung von Mieterinnen und Mietern fehlt“, monierte die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). „Ein Schritt in die richtige Richtung, aber zu wenig und zu spät“, bedauerte Hannes Schwarz (SPÖ).