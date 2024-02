Land will mit 1,3 Millionen Euro alte Gebäude im Ortskern wachküssen

Mithilfe einer neuen Orts- und Stadtkernförderung will das Land Steiermark Leben in ländliche, von Abwanderung betroffene, Regionen bringen. Wie das konkret aussehen kann, zeigte man in der ehemaligen Tabakfabrik in Fürstenfeld, die heute das „Gesundheitszentrum Thermenland“ sowie 82 Wohnungen beheimatet.