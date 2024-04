Immer wieder sind Ärztemangel und aussterbende Innenstädte in den ländlicheren Regionen der Oststeiermark Thema. In Fürstenfeld hat man unter der Initiative von Architekt Friedrich Ohnewein beide Probleme an der Wurzel gepackt und in der alten Tabakfabrik das „Gesundheitszentrum Thermenland“ errichtet. „Mit diesem Projekt haben wir genügend Ärzte für die ganze Region nach Fürstenfeld holen können und gleichzeitig eine gute Frequenz in die Innenstadt gebracht“, freut sich Bürgermeister Franz Jost.