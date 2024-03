Nur noch einige Tage, dann hebt Trafikant Karl Brandl (63) aus Trofaiach mit seiner Frau Gaby in die USA ab. Denn am 8. April exakt um 13.32 Uhr haben die beiden einen wichtigen Termin dort: Sie werden die totale Sonnenfinsternis in Texas bestaunen. Wenn er von dieser Reise erzählt, beginnen Brandls Augen zu leuchten. Kein Wunder: Für seine Frau und ihn hat diese Reise eine besondere Bedeutung.