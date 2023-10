Kennengelernt haben sich Julia Stecher und Ivan Stipanovic am Arbeitsplatz. Die Braut war als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Pflegewohnhaus Rottenmann tätig, der Bräutigam absolvierte dort seinen Zivildienst. Dann haben sie einander aus den Augen verloren. Doch „Amor“ war hier nicht untätig und so haben sich Julia und Ivan im August 2021 wieder getroffen und ineinander verliebt.

Am 14. Oktober, bei traumhaftem Herbstwetter, ist das glückliche Paar schließlich in den Hafen der Ehe eingelaufen. Geheiratet wurde standesamtlich und kirchlich in Trofaiach, wo die Brautleute auch zu Hause sind.

Die Flitterwochen verbringen die Krankenschwester und der Produktentwickler in Sankt Johann im Pongau. Touren in die Berge

Mit Bergtouren und gemeinsamen Ausflügen gestaltet das frisch verheiratete Paar gerne seine Freizeit. Auch die eine oder andere Sehenswürdigkeit wurde schon besucht und besichtigt. Wichtig sind Julia und Ivan auch Treffen mit ihren Freunden und der Familie.

