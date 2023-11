Zum Gedenken an die Reichspogromnächte, die am 9. November 1938 begannen, lud der Unterstützungsverein der Studentinnen und Studenten an der Montanuniversität zu einem Gedenkspaziergang durch die Leobener Innenstadt. Bereits am Vormittag renigiten reinigten Schülerinnen und Schüler des Alten Gymnasiums und der HTL Leoben Stolpersteine, die in Donawitz und Göss verlegt sind.