Das Projekt Stolpersteine des deutschen Künstlers Gunter Demnig soll an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Am Leobener Buchmüllerplatz gibt es nun den ersten.

Bürgermeister Kurt Wallner verlegte den ersten Stolperstein © Leopress

Vor der Arbeiterkammer am Ignaz Buchmüller-Platz wurde der erste Stolperstein in Leoben verlegt. Die Verlegung nach dem Konzept des Kölner Künstlers Gunter Demnig erfolgte auf gemeinsame Initiative des Vereins für Gedenkkultur in Graz und der Stadt Leoben. Die Stadt Leoben hat die Patenschaft für diesen ersten Stolperstein übernommen. Er ist dem Gewerkschafter und Widerstandskämpfer Simon Trevisani (1884-1944) gewidmet.