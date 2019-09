Leoben„Stolpersteine“ für die Erinnerung an Opfer des NS-Regimes verlegt

An vier verschiedenen Stellen wurden in der Stadt Leoben weitere Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer des NS-Regimes verlegt.

Verlegung des Stolpersteins in der Franz Josef-Straße vor der Montanuniversität Leoben © Freisinger

In Leoben wurden nun bereits zum zweiten Mal Stolpersteine verlegt – und zwar an mehreren Plätzen in der Stadt: In der Franz Josef-Straße 18 für David Spiess, in der Lorberaustraße 11 bei der ehemaligen Volksschule Donawitz für Roman Cebaus sowie am Waasenplatz 1 für Mitglieder der Familie Werdisheim und in der Timmersdorferstraße 8 für Gideon Roehr.