Vortrag an der Montanuniversität Leoben im Gedenken an alle Opfer des Holocaust.

Gedenken an Holocaust-Opfer

Professor Christian Teichert vom Physikinstitut der Montanuniversität Leoben war der Organisator © Stephanie Gaberle

"Das Vergessen zu erlauben, ist auch die Erlaubnis zur Wiederholung", war eine der zentralen Botschaften der Gedenkveranstaltung: Die von der Universitätsbibliothek und dem Archiv der Montanuniversität ausgerichtete Präsentation „Gegen das Vergessen“ von Christian Teichert vom Physikinstitut der Montanuniversität Leoben war ein abwechslungsreich aufbereiteter und tief greifend recherchierter Exkurs in die dunkle Vergangenheit Deutschlands und Österreichs, der bis in die Gassen von Leoben und hinein in die Geschichte der Montanuniversität selbst führte. Gleichermaßen gestaltete sich die Veranstaltung als emotionale Reise für das Publikum.