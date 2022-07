Im Rahmen der fünften Stolpersteinverlegung wurden in Leoben am Hauptplatz 2 vor dem Alten Rathaus und in der Nagelschmiedgasse 7 in Leoben-Göss Gedenksteine in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Die Verlegung der Stolpersteine erfolgte für Christl Berger, Ferdinand Andrejowitsch Senior, Cäcilia Andrejowitsch sowie Ferdinand Andrejowitsch Junior und Alois Andrejowitsch.