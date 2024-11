Eine politische Ohrfeige hat die ÖVP nach der Landtagswahl auch in der Südoststeiermark zu verkraften: Das traditionell türkise Kernland hat sich blau verfärbt, erstmals siegte die FPÖ (mit 39,1 %) vor der ÖVP (mit 37,2 %). Die Konsequenzen für die Volkspartei sind hart: So wird Bezirksparteiobmann Franz Fartek voraussichtlich nicht länger als Regionsvorsitzender die Fäden ziehen – den Vorsitz bekommt immer die stimmenstärkste Partei, in diesem Fall die FPÖ –, nur der Sitz im Landtag ist ihm sicher. Julia Paar (vormals Majcan) hingegen, die auf Listenplatz 6 gereiht war, muss ihr Mandat abgeben.