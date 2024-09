Nach SPÖ und KPÖ am Freitag ging am Samstag der Wahlkampf der Steirer-VP zu Ende. Landeshauptmann Christopher Drexler wandte sich nochmals an die Mitstreiter, bevor Spitzenkandidat Kurt Egger mit der Grazer Spitzenkandidatin Daniela Gmeinbauer und anderen zur Verteilaktion aufbrach. Auch Stadtrat Kurt Hohensinner betonte, seine Partei stehe „für Stabilität und ist der einzig glaubhafte Vertreter für eine starke Wirtschaft“.