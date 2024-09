Wels, Lebring, Graz

Hand aufs Herz: Ist er selbst nun „brandgefährlich“ oder „vernünftig“? „Ich dachte, wir sind in Geiselhaft“, kontert der steirische FPÖ-Landeschef Mario Kunasek mit einer Anspielung auf den steirischen ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler, der die Freiheitlichen in „Geiselhaft“ von Herbert Kickl wähnt. So oder so trommelt der blaue Bundesparteichef am Samstagabend die Seinen in der Messe Graz zusammen. Der Startschuss in den Intensivwahlkampf, im Livestream ab 18 Uhr. Ob, wie im Jänner beim Neujahrstreffen bei Graz, wieder die Rede von Fahndungslisten sein wird?

Intensiv ist dieser Wahlkampf längst, auch an diesem Samstag. Während Kickl in Oberösterreich tagsüber mit Manfred Haimbuchner die Welser Messe besucht, mischt sich Kunasek beim Gady-Markt in Lebring unter die Besucher. Viel Zeit, um sich mit dem Parteichef vorher noch abzusprechen, bleibt nicht. Die Regie sieht erst den gemeinsamen Einzug von Kickl, Kunasek und ausgewählten Kandidaten vor, die Reden sind dann Wahlkämpfer Kunasek und Kickl vorbehalten.

Beide starten aus einer ähnlichen Situation. Im Bund ist die FPÖ in den Umfragen auf Platz 1 einzementiert, auch in der Steiermark sehen Umfragen die FPÖ bei der Landtagswahl (24. November) vorne. Das aber ist schlecht für die Motivation, die „sicheren Sieger“ erlebten am Wahlabend nicht selten eine böse Überraschung. Also wird von der FP ein offenes Duell, da gegen ÖVP-Kanzler Karl Nehammer, dort gegen ÖVP-Landeshauptmann Drexler, ausgerufen.

„Brandmauer“

Am Dienstag steht FPÖ-Chef Kickl das nächste TV-Duell im ORF bevor: Grünen-Vizekanzler Werner Kogler ist sein Gegenüber. Für Gesprächsstoff ist gesorgt, tags zuvor wollen der Vizekanzler und die grüne Justizministerin Alma Zadic eine „Brandmauer gegen eine rechtsextreme FPÖ“ erläutern.

Kunasek und Kickl im Jänner in Premstätten bei Graz. Damals fiel der strittige Sager von Kickls „Fahndungsliste: Nehammer, Edtstadler, Rauch ...“ © Klz/klier Thomas

Heißes Pflaster

Graz ist für die Blauen ein heißes Pflaster, wie auch das neue Buch über Kunasek auf einigen Seiten ausführt. Ein Aspekt ist der blaue Finanzskandal, in dem der Spitzenkandidat für die steirische Landtagswahl weiterhin in einem Ermittlungs-Strang als Beschuldigter geführt wird. Ein anderer: die Ibiza-Affäre, die 2019 den geplanten Landesparteitag mit Strache auf der Grazer Messe aus den Angeln hob.

Rückschau: Kickl beim Grazer FPÖ-Fest mit Mario Eustacchio und Armin Sippel, die beide nach der Gemeinderatswahl zurücktreten mussten © Klz/nicholas Martin

Hier geht es zum Dossier zur Nationalratswahl und den Kandidaten.