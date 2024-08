Anekdoten aus dem Leben von FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek finden sich einige in der Biografie, die Mittwochabend in der Grazer Seifenfabrik vor geladenen Gästen vorgestellt wurde. Der von Historiker Martin Moll auf 300 Seiten Porträtierte kam dabei zwar selbst nicht zu Wort, dafür unter anderem Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer. Der erzählte vom ersten gemeinsamen Auftritt in Graz in der Kampagne zur Bundespräsidentenwahl 2016, als im Publikum ein Mann mit Pistole gesichtet worden sei. Trotz Warnung der Cobra schritt man auf die Wahlkampfbühne – mit Schutzwesten unter den Mänteln.