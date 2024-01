Europawahl, Nationalratswahl und obendrein Landtagswahl. Die Freiheitlichen setzen also dreierlei begründet das Neujahrstreffen in der Steiermark an. Schauplatz ist Premstätten vor der „Toren“ von Graz, wo es sich morgendlich auf der A9 grob staut, weil die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler den Autobahnausbau aus Eis hat legen lassen. Das ist nur eine Steilauflage für Mario Kunasek, den blauen Spitzenkandidaten im Steirerland und Herausforderer vom „ÖVP-Schnösel als LH verkleidet“. Natürlich ist auch Harald Vilimsky vor Ort, seit Freitag offizieller FPÖ-Spitzenkandidat, und der Steirer Georg Mayer (mit sicherem Listenplatz 3). Brüssel spielt in Premstätten freilich nur eine Nebenrolle, der Grazer FPÖ-Finanzskandal für die bis zu 2500 Gäste und Funktionäre gar keine. Denn im Grunde wartet alles auf Herbert Kickl, dessen Partei in allen Umfragen vorne liegt.

Start des Neujahrstreffens ist um 10 Uhr, Vilimsky wird gegen 11 Uhr und Kunasek gegen 11.30 Uhr reden. Ein paar Minuten nach 12 Uhr dürfte der FPÖ-Bundeschef vors Pult treten. Die Kleine Zeitung berichtet.

