Die Steiermarkhalle im Schwarzl-Freizeitzentrum Premstätten wird heute Vormittag mit rund 2500 Gästen prall gefüllt sein. Ein Herbert Kickl zieht eben, und das nicht nur in den Umfragen. Im Windschatten des Bundesparteichefs hofft der Steirer Mario Kunasek, beim Neujahrstreffen der FPÖ den nötigen Schwung aufzunehmen, der ihn bis zum Jahresende bis in die Grazer Burg tragen soll. Zu Beginn des Superwahljahres 2024 präsentieren sich die steirischen Blauen jedenfalls gut vorbereitet und bis in die Haarspitzen motiviert.