„Wir können alle nicht wollen, dass der Planet verschrottet wird, aber trotzdem passiert‘s“, zeigt Grüne-Nationalratsabgeordneter Jakob Schwarz aus Sinabelkirchen, steirischer Spitzenkandidat für die kommende Nationalratswahl, bei einer Pressekonferenz in Leoben auf. Für ihn hat der Klimaschutz oberste Priorität – naheliegend für einen ausgebildeten Klimaforscher. „Klimaschutz gibt‘s nur mit uns Grünen. Wir sind hier mit Nachdruck dahinter und konnten den klimapolitischen Stillstand durchbrechen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir in Regierungsverantwortung waren – und auch wieder sein werden“, so Schwarz.