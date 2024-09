„Es kann nicht sein, dass in obersteirischen Bezirken wie Leoben nur mehr ein Kassengynäkologe beheimatet ist“, betont Melanie Brunner (SPÖ), die im Wahlkreis Obersteiermark auf Listenplatz 2 für die Nationalratswahl am 29. September kandidiert. Patientinnen seien deshalb oftmals dazu gezwungen, Privatpraxen aufzusuchen. Die SPÖ-Nationalratskandidatin will sich deshalb für eine weitere Kassenstelle in der Region einsetzen.