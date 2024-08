„Derzeit arbeitet die Montanuniversität Leoben sowie die einzelnen Gewerke intensiv an der Fertigstellung des Forschungszentrums für Wasserstoff und Kohlenstoff“, berichtet Robert Obenaus-Emler von der Montanuniversität, der mit der Projektleitung betraut ist. Die letzten Arbeiten an der Haustechnik sowie an der Gasversorgung für den Forschungsbetrieb würden planmäßig in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Gleichzeitig schreite der Aufbau der einzelnen Anlagenkomponenten der eigentlichen Forschungsinfrastruktur in der Halle zügig voran.