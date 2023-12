Mit der Errichtung des Galgenbergtunnels in den 1990er-Jahren verlor der ehemals wichtige Bahnhof Leoben-Göss mehr und mehr an Bedeutung. Aktuell arbeiten die ÖBB an der „bedarfsgerechten Erneuerung“ des gesamten Bereichs: „Der ursprüngliche Bahnhof Göss stammt aus einer Zeit, in der noch die Südbahn quer durch Göss führte. Mit der Errichtung des Galgenbergtunnels wurde der Bahnverkehr sukzessive durch den Tunnel geführt - am Anfang nur der Fernverkehr und seit mittlerweile mehr als zehn Jahren auch der Personennahverkehr“, führt ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel aus.