In Weiz war Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) in der Vorwoche schon zu Gast, um sich Basisstimmen für den Dreikampf um die Führung der roten Bundespartei zu holen. Am Montagabend zeigte die linke Zelle in der Grazer Stadtpartei auf. Rund 200 folgten dem Ruf und pilgerten in Arsim Gjergjis Lokal Eleven in der Kaiserfeldgasse, um dem "Andi" nach freundschaftlichem Begrüßungsapplaus deutlich mehr als eine Stunde lang zu lauschen.