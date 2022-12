Designiert als geschäftsführende Parteichefin der Genossinnen und Genossen in Graz ist sie ja schon seit September. Seit dieser Woche ist sie auch offiziell nominiert. Soziallandesrätin Doris Kampus soll ja an die Spitze der Grazer SPÖ und somit in die Stadtpolitik wechseln. Sie will auf den bei der letzten Gemeinderatswahl glücklosen und nun scheidenden SPÖ-Vorsitzenden Michael Ehmann folgen. Und sie soll die Partei vor allem aus dem tiefen Tal der Tränen holen, in der sie nach Jahren der Niederlagen, dem Rauswurf aus der Stadtregierung im Jahr 2017 und dem verpassten Wiedereinzug 2021 feststeckt.