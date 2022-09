Wie zufrieden Grazerinnen und Grazer mit der neuen Stadtregierung sind

Genau vor einem Jahr, am 26. September 2021 erschütterte ein Wahl-Erdbeben die Grazer Politik. Was Grazer Persönlichkeiten aus allen Bereichen, junge Menschen auf der Straße und Politexperten zum ersten Jahr der Ära Kahr in Graz sagen.