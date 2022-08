Herr Ehmann, Sie sind nun seit 21 Jahren in der Politik und jetzt ist der Ausstieg mit 2023 definiert. Was geht einem da durch den Kopf?

Michael Ehmann: Ich muss offen und ehrlich sagen, ich habe viel miterleben, viel mitgestalten und auch viel verbessern dürfen. Es war eine lange aktive Zeit. Auch die Jahre in der Opposition waren spannend, einmal die andere Seite zu sehen. Obwohl man schon sagen muss, dass die Sozialdemokratie schon eher eine gestaltende Kraft ist, der die Oppositionsrolle nicht so gut liegt.