15 der 36 Delegierten blieben dem Parteivorstand der Grazer SPÖ fern. Ein Zeichen, dass die Partei mit der Mobilisierung selbst in den eigenen Reihen kämpft? Nein, sagt die neue Chefin Doris Kampus am Tag nach ihrer Kür. "Mir haben viele im Vorfeld geschrieben, warum sie nicht kommen können und dass sie mich voll unterstützen." Unter den Abwesenden waren Kaliber wie Bettina Vollath, die in Brüssel tätig ist, und Karl-Heinz Herper, der ebenfalls nicht in Graz war.