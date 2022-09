Jetzt liegt es an der Soziallandesrätin. Doris Kampus wird heute auserkoren, den tiefen Fall der einst so selbstbewussten wie mächtigen Grazer SPÖ endlich zu stoppen. Unter Alfred Stingl hatte man noch den Bürgermeister in der Landeshauptstadt gestellt, seit 2003 geht es immer bergab; 2017 verlor man mit Michael Ehmann sogar den Sitz im Stadtsenat, auch der angepeilte Wiedereinzug gelang ihm im Vorjahr nicht. Aber: Er hat die auf 9,5 Prozent geschrumpfte Partei als Zünglein an der Waage in eine Koalition mit KPÖ und Grünen geführt.