Doris Kremser, Leiterin der Domaines Kilger Gastronomie Steiermark, und Fleischermeister Harald Druschowitz begrüßen ab Montag die Gäste in der Franziskanergasse 3 © Domaines Kilger/Michaela Lorber

Exotisch und trotzdem mit Herkunftsgarantie: Es sind nicht ganz alltägliche Fleischsorten, die ab August im "Kilgers Franziskanergasse 3" (die Adresse ist hier gleichzeitig der Name des Geschäfts) angeboten werden - Bison, Wasserbüffel und Wild lagern etwa im Kühlschrank, sie alle stammen aus eigener Zucht. Besitzer Hans Kilger, der als Großinvestor in der Süd- und Weststeiermark ein Weingut, einige Lokale und etwa das Schloss Gamlitz und das Loisium in Ehrenhausen besitzt, züchtet in Siebenbürgen mit hohem Aufwand auf riesigen Weiden Bisons, das Wild kommt aus der eigenen Zucht in der Weststeiermark.