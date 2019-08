Der neue Eigentümer Hans Kilger schließt mit Ende August den Abendbetrieb. Mittags wird es nur noch kleine Speisen geben. Das Hotel, die Fleischerei und das Kino sollen, mit einigen Änderungen, erhalten bleiben. Daneben hat Kilger in der Süd- und Weststeiermark aber einiges vor.

Betrieb in Eibiswald schließt

Das "Universalwirtshaus" Hasewend in Eibiswald © Thomas Wieser

Ende Oktober 2017 sperrten Reinhard und Josefine Hasewend ihr so bekanntes Universalwirtshaus (mit Fleischerei, Kino und Gästezimmern) in Eibiswald zu und verabschiedeten sich in den Ruhestand. Der deutsche Unternehmer Hans Kilger übernahm den Traditionsbetrieb. Dieser wurde mit einigen Adaptierungen fortgeführt.