Der 75. Geburtstag der „Steirischen Eiche“ Arnold Schwarzenegger am 30. Juli sorgt in dessen Heimatort Thal derzeit für Aufregung. Doch nicht etwa, weil Arnie seinen Besuch angekündigt hat, sondern, weil der ORF eine Doku dreht über die stärksten Menschen von Thal.

ORF-Regisseurin Isabella Scholda ruft zu diesem Zweck via Facebook dazu auf, ihr Tipps für starke Persönlichkeiten zu geben. Für die ORF1-Doku wolle sie in Thal nach seinem „Erfolgsrezept“ suchen und dabei die Menschen in den Vordergrund rücken und porträtieren. „Aus diesem Grund sind wir auf der Suche nach den stärksten Menschen in Thal. Wir suchen also Menschen, die leidenschaftlich gerne Sport machen und regelmäßig trainieren.“ Sie sei nicht auf der Suche nach einem Bodybuilder, nicht einmal eine Leidenschaft für Schwarzenegger sei notwendig, „es geht vielmehr darum, einen Menschen zu porträtieren, für den Sport im Leben eine wichtige Rolle spielt“.

Über die Facebook-Gruppe Friends of Thal kann man mit der Regisseurin und Slam Poetry-Künstlerin Scholda in Kontakt treten. „Gedreht wird diese Woche noch bis Freitag“, verrät Bürgermeister Matthias Brunner, der natürlich auch stolz auf seine Thaler ist.