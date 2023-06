Es ist gleichsam ein schmackhaftes Trostpflaster, welches die engagierten Betreiber der Grazer "by MayKay"-Standorte servieren: Denn die für Mai geplante Eröffnung des nächsten Standortes – in diesem Fall in der Oberen Sporgasse nahe des Karmeliterplatzes – verzögert sich noch ein wenig, im Sommer soll es so weit sein. Im Gegenzug bittet man ab dem heutigen Montag ebenfalls in einem neuen Lokal zu Tisch: Auf dem Jakominiplatz, auf der Rückseite des bereits vorhandenen "MayKay"-Standes, wurde die neue "Ramenbar" frisch eröffnet.