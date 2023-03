Alles neu im Grazer Zentrum – von Bowls bis zu Törtchen

In der Grazer Gastroszene tut sich einiges: Im kleinen Einkaufszentrum Styria-Center in der Annenstraße gibt es einen neuen Standort von "Bowls & Pots by MayKay", in der Franziskanergasse hat "Julias Pâtisserie" eröffnet.