Vom traditionellen und günstigen Sattmacher für hungrige Arbeiter haben sie von Japan aus einen Siegeszug um die Welt angetreten: Alle lieben Ramen, die kräftigen japanischen Nudelsuppen. Nach den beiden Ramenbars von Ichi-Go Ichi-E in der Keesgasse und am Dietrichsteinplatz, dem traditionellen Japaner Yamauchi in der Puchstraße, der erst im Frühjahr eröffneten Noonbar in der Zinzendorfgasse und der kleinen Ramenbar von "MayKay" am Jakominiplatz gibt es nun auch direkt im Stadtzentrum Nudel-Nachschub: Am Standort von "Liu Asia", quasi dem Stammlokal von Asia-Multi Thomas Liu in Graz, ist nun das Franchise "Ramen Makotoya" eingezogen.

Lius Stammlokal machte Platz für Ramen-Franchise

"Ramen Makotoya" ist eine aus Osaka in Japan stammende Kette, die in Japan und Südost-Asien an mehr als 60 Standorten vertreten ist. In Wien bzw. Wiener Neudorf gibt es bereits vier Lokale des Franchise, unter anderem an prominenter Adresse im Wiener Rathaus. Dass die Kette nun auch erstmals in der Steiermark vertreten ist, hat der Grazer Multi-Gastronom Thomas Liu (Liu Asia, Kyabia, Yamamoto ...) eingefädelt. Geöffnet ist seit dem Wochenende - und die Räumlichkeiten sind nach dem Umbau kaum wiederzuerkennen: Mit dunklen Stoffen überzogene Bänke und Sitze treffen auf helles Holz, Herzstück ist eine große Bar. 55 Personen finden innen Platz, im Hof weitere 70.

Vom alten "Liu Asia" sind auf der Speisekarte nur noch wenige Dinge übrig: Die hausgemachten Desserts (siehe auch Lokaltest in der Infobox), der Chinese Hot Pot sowie der beliebte Korean Table Grill - beides kann man jeweils für zwei Personen um 55 Euro (inkl. Vor- und Nachspeise) bestellen.

Das Versprechen: Die authentischsten Ramen der Steiermark

"Es wird in der Steiermark keine authentischeren Ramen geben!", ist sich Liu sicher: Gekocht werden die Suppen nämlich nach Original-Rezepten aus Japan. Die Tare (also Würzsaucen) kommen dafür direkt vom Franchise-Geber - um sicherzustellen, dass der Geschmack in jedem "Ramen Makotoya"-Standort von Japan über Macao bis nach Wien und jetzt eben in die Steiermark gleich schmeckt. Die Rinderbrühe wird in einem speziell dafür angefertigtem Hochdrucktopf - den die Franchisenehmer um 600 Euro pro Monat mieten - gekocht. "Durch ein spezielles Druckverfahren bekommt unsere Ramenklassiker, die Gyujan-Ramen, ihre beliebte milchige Konsistenz und Farbe", erklärt dazu der Makotoya-Franchise-Lizenznehmer für Europa, Alexander Yang.

Auch die Köche kamen für alle Einschulungen und Koch-Workshops direkt aus Japan nach Graz. "Denn unsere Mitarbeiter müssen nicht nur das Handwerk, sondern auch die japanische Mentalität lernen", so Liu. Der übrigens seinen Standort von "Mr. Bin" in Waltendorf geschlossen hat, dafür aber Gusto auf einen weiteren Standort im Grazer Osten hat: Ein "Ramen Makotoya"-Standort beim LKH Graz ist ab Oktober 2023 im Gespräch.

Ramen Makotoya in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Sporgasse 11, 8010 Graz.

Telefon: 0316 811252

E-Mail: graz@ramen-makotoya.at

Reservierung auch online möglich.

https://www.ramen-makotoya.at/graz

Geöffnet Montag bis Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr.